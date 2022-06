Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (15)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (15/6), exibe o filme “A Seleção” após capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A produção americana é do gênero drama. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "A SELEÇÃO"

Portia Nathan trabalha no escritório de candidaturas da prestigiosa Universidade de Princeton, onde está prestes a conseguir uma grande promoção. Um dia, o velho amigo John Pressman a convida a visitar a escola colegial onde ele trabalha, no intuito de conhecer Jeremiah, um candidato em potencial à universidade.

Chegando no local, John revela sua real intenção com o convite: ele suspeita que o garoto seja o filho que Portia entregou à adoção. Intrigada com essa possibilidade, ela põe sua carreira em perigo para se aproximar de Jeremiah e reatar com o seu passado.

TRAILER DO FILME DA SESSÃO DA TARDE DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE "A SELEÇÃO" Título Original: Admission

Elenco: Lily Tomlin;Michael Sheen;Nat Wolff;Paul Rudd;Tina Fey;Travaris Spears

Dubladores: Adriana Pissardini; Fabio Lucindo; Isaura Gomes; Marcelo Pissardini; Matheus Ferreira; Wendel Bezerra

Direção: Paul Weitz

Nacionalidade: Americana

Gênero: Filme