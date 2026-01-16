CAPTEI: Herbet Gonçalves Santos assume a Procuradoria-Geral de Justiça

A tarde desta sexta-feira, 16 de janeiro, ganhou contornos institucionais no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza. Às 17h, sob clima formalidades, protocolos e plateia seleta, Herbet Gonçalves Santos tomou posse como procurador-geral de Justiça do Ceará no biênio 2026/2027.

Casa cheia, agenda prestigiada e muitos cumprimentos de corredor.

Membros e servidores do Ministério Público dividiram o espaço com autoridades, familiares e amigos do empossado, em cerimônia marcada pela sobriedade e pelo rito preciso.

Natural de Juazeiro do Norte, Herbet ingressou no MP cearense em 2014 e construiu trajetória de ascensão contínua, com passagens por comarcas do Vale do Jaguaribe e atuação estratégica no combate às organizações criminosas.

No currículo, também pesa a experiência nacional como conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Posse feita, cumprimentos trocados e o poder, como sempre, circulando em passos firmes.