Selena Gomez se pronuncia sobre polêmicas envolvendo 'Emília Pérez': 'Magia desapareceu'

A atriz e cantora Selena Gomez falou pela primeira vez sobre as polêmicas envolvendo o nome da colega Karla Sofía Gascón, com quem contracenou no filme "Emília Pérez", durante discurso no Festival de Cinema de Santa Bárbara neste domingo (9).

Selena foi categórica em afirmar que não se arrepende de ter participado do longa, mas assumiu que o brilho do filme foi ofuscado pelas tretas da protagonista nas últimas semanas.

“Parte da magia desapareceu. Mas eu escolho continuar a ter orgulho do que fiz. Sou muito grata. Vivo sem arrependimentos e faria esse filme de novo e de novo”, disse Gomez.

Veja também Zoeira Lexa ganha homenagem da Unidos da Tijuca e escola não deve ter rainha de bateria para Carnaval 2025: 'Por respeito' Zoeira ‘História de Amor’ retorna em edição especial; veja sinopse, personagens e elenco da novela de Manoel Carlos

Série de polêmicas

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón se tornou a primeira atriz trans a ser indicada à categoria de melhor atriz no Oscar. Ela também foi convidada para o Festival de Cinema mas, em decorrência de um “sumiço nada espontâneo”, não apareceu.

Para se ter uma ideia da confusão, a Netflix, serviço de streaming responsável pela distribuição de “Emilia Pérez” nos Estados Unidos, decidiu não arcar mais com as despesas de acomodação da atriz para futuros eventos de campanha e premiações no país.

O filme, que lidera a corrida à maior estatueta do cinema, com 13 indicações, se envolveu em uma série de polêmicas sobre roteiro e representatividade. Mas o maior escândalo foram as mensagens racistas antigas de Karla encontradas por internautas.

Nem mesmo a colega de filme teria sido poupada. Em um tweet de anos atrás, ela se referiu à Selena como “rata rica”. Gascón negou que a autoria da publicação, mas não outras.