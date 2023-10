Sana 2024: dubladores da série One Piece estão entre as atrações

Maior evento geek das regiões Norte e Nordeste, o Sana 2024 já tem data para acontecer. Entre os dias 26 e 28 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará, os fãs poderão acompanhar atrações especiais, shows de bandas, além de estandes com toda a variedade de produtos da cultura pop.



Entre as principais atrações desta edição, está o trio de dubladores do sucesso One Piece, tanto do anime quanto da série live-action. Na ocasião, Carol Valença, dubladora do protagonista Luffy no anime; Glauco Marques, que dá voz a Roronoa Zoro em ambas as versões, e Adrian Tatini, intérprete de Usopp nas duas mídias, irão participar de um painel especial e interagir com o público.

Juntos, os três também integram o Mitsubukai, canal no Youtube em que os apresentadores conversam sobre cultura geek, animes e o universo nerd.

Durante o processo de produção da dublagem do live-action, Carol Valença conta que atuou como codiretora de dublagem de Luffy. “Participei das gravações do dublador Vyni Takahashi (intérprete do personagem na versão live-action) e pude ajudar, junto com o diretor da série, Glauco Marques, a trazer um pouco da vibe do Luffy que criamos no anime”, conta.

Responsável pela direção da dublagem de One Piece, Glauco Marques comenta que foi preciso fazer adaptações entre as versões de personagens no anime e na série da Netflix. “O (personagem do anime) Zoro é bem mais escandaloso na primeira fase de One Piece. O Mackenyu, que é ator que fez Zoro, seguiu uma coisa mais centrada, mais contida, de alguém que tem ressentimentos e tudo mais", explica.

Em relação às participações em eventos junto ao público, a Carol Valença define como “gratificante” a experiência próxima dos fãs. “É um público que ama o que assiste, que mostra para os pais, avós, filhos. E, olha que legal, quantas vezes nos agradecem pelas versões dubladas que permitem que o conteúdo possa ser curtido pela família toda. Dublagem é acessibilidade, não podemos esquecer. Nos orgulhamos de fazer um bom trabalho, principalmente pra galera que precisa desse recurso”, reforça.

Após o anúncio do trio no Sana, Glauco comenta que já receberam várias mensagens de fãs aguardando o momento. O dublador promete produzir uma apresentação especial para os presentes.

Além dos dubladores de One Piece, o evento irá receber outros profissionais do ramo, como Wendel Bezerra, que dá voz a personagens como Goku e Bob Esponja.

Sana 2024

Os ingressos para o Sana 2024 já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla, a partir de R$ 35,00 por dia (meia-entrada).

Outra atração de destaque será o show da banda CPM 22, que será realizado no sábado, 27 de janeiro. Com sucessos como “Dias Atrás”, “Um Minuto Para o Fim do Mundo” e “Regina Let’s Go”, que marcaram os anos 2000, o grupo trará um repertório repleto de hits para os fãs. As vendas também já estão abertas via Sympla.

Serviço

Site: portalsana.com.br

Instagram: sana_fcnb

Venda de ingressos: https://www.sympla.com.br/sana-2024----parte-1__2066438