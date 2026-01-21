Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:08)
Negócios

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Loteria Federal de concurso 6035 vai sortear um prêmio de R$ 500 mil. O sorteio acontece hoje (21/01), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Loteria Federal 6035 de hoje

  • 5º Prêmio: 2 - 2 - 9 - 6 - 4
  • 4º Prêmio: 3 - 9 - 2 - 0 - 9
  • 3º Prêmio: 3 - 4 - 6 - 0 - 8
  • 2º Prêmio: 7 - 7 - 1 - 1 - 4
  • 1º Prêmio: 2 - 1 - 3 - 5 - 0

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Homem em restaurante à beira-mar com mesas sob a sombra de árvores, em uma praia movimentada com pessoas e barcos no fundo.
Negócios

SPU notifica 15 estabelecimentos com instalações em faixa de areia em Jericoacoara

Estruturas foram erguidas em terreno pertencente à União.

Redação
Há 47 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 801 - Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 801 em 21/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 2 horas
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 322 de hoje 21/01; prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
Há 2 horas
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2915 de hoje, quarta-feira, 21/01; prêmio é de R$ 9,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2915 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 9,7 milhões.

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3593, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2878 – Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 4,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2878 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 2 horas
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6933, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Imagem do cartão Will Bank para matéria sobre como ficam os clientes.
Negócios

Saiba como fica a situação de clientes do Banco Will

Banco criado em 2017 tinha foco em clientes de média e baixa renda.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Projeto do Píer do Náutico é alterado e obras ficam sem data de início; veja imagens inéditas
Negócios

Projeto do Píer do Náutico é alterado e obras ficam sem data de início; veja imagens inéditas

Píer terá carrossel, torre de queda livre, além de espaços de entretenimento e alimentação.

Ana Alice Freire*
21 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Está no Ceará o Atlântico da Inteligência

Segue o debate sobre o Data Center que se constrói no Complexo do Pecém. O professor Mauro Oliveira, doutor em Informática, reaparece e levanta novas questões a respeito do projeto

Egídio Serpa
21 de Janeiro de 2026
Banco Master.
Negócios

Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Will Financeira

Empresa é controlada pelo Banco Master.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Volante da +Milionária.
Negócios

Com +Milionária sorteando R$ 18 milhões, veja loterias do dia

Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (21) e como jogar.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Mulher sentada à mesa à noite, com a mão na testa e expressão de cansaço, trabalhando em um notebook sob a luz de um abajur, representando fadiga e queda de produtividade no trabalho.
Delania Santos

Saiba como recuperar a produtividade no trabalho durante a "ressaca pós-férias"

Volta ao trabalho pede organização, ajuste de ritmo, revisão de expectativas e, sobretudo, gentileza consigo mesmo.

Delania Santos
21 de Janeiro de 2026
Foto que contém edifício residencial em Fortaleza.
Negócios

Fortaleza tem 16 mil novos imóveis isentos de IPTU em 2026

Inclusão ocorre após revisão cadastral realizada por meio de imagens aéreas.

Luciano Rodrigues
21 de Janeiro de 2026
João Lavor, Joaquim Neto e Carlos Barros
Victor Ximenes

Universitários do CE criam startup para antecipar aluguéis e miram R$ 30 milhões

Fintech cearense busca acelerar crédito a proprietários de imóveis alugados.

Victor Ximenes
21 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Diferenças entre os socialistas chineses e os socialistas brasileiros

Governado desde 1949 por partido único, o PCC, a China trocou há 30 anos o comunismo de Mao pelo pragmatismo de Deng Xiaoping e Xi Jinping. E abriu-se ao livre mercado.

Egídio Serpa
21 de Janeiro de 2026
Imagem de uma viatura da Polícia Civil do Piauí para matéria sobre concurso de delegado.
Papo Carreira

Veja detalhes da prova do concurso de delegado no PI; salário inicial é de R$ 20,6 mil

O exame será realizado dia 25 de janeiro.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2962 desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 50,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2962 desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 50,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2345 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 3,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2345 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 3,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3592, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 5,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3592, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 5,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6932, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6932, desta terça-feira (20/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1166 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1166 de hoje, 20/01; prêmio é de R$ 1,8 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
20 de Janeiro de 2026
Mãos segurando contas de energia.
Negócios

70 mil clientes da Enel Ceará podem pedir Desconto Social em janeiro; saiba como

Ter renda mensal per capita entre meio e um salário-mínimo é um dos quesitos para conseguir benefício.

João Lima Neto
20 de Janeiro de 2026
Pessoa resolve prova de concurso público.
Papo Carreira

Prefeitura de Pereiro oferece 261 vagas de concurso público; veja as áreas

Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Site do Sisu.
Papo Carreira

O que é o ABI no Sisu 2026? Entenda a modalidade

Área Básica de Ingresso permite passar pelo ciclo básico de um curso e escolher entre duas ou mais formações específicas depois.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Fachada de posto de combustível com destaque para placa de valores em que gasolina está R$ 6,49 em Fortaleza.
Negócios

Por que o preço da gasolina disparou 40 centavos em Fortaleza?

Além de aumento do ICMS, entressafra do etanol pode impactar elevação de preço da gasolina.

Paloma Vargas
20 de Janeiro de 2026
Mão segura o celular com o aplicativo do Meu INSS instável.
Negócios

Meu INSS fora do ar? Usuários relatam instabilidade no sistema do Governo

Tanto o aplicativo como o site da plataforma estão fora do ar.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Sede da Cogerh.
Papo Carreira

Cogerh abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

Oportunidades estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro do Norte e Crateús.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Fachada de uma agência da Previdência Social sob luz solar forte, com uma placa azul de identificação no topo. Na entrada, pessoas caminham em direção à porta protegida por grades, enquanto à direita há uma barraca de lanches com clientes e uma criança sorridente.
Negócios

Ceará tem a terceira maior fila do INSS do País com 217 mil pedidos travados

Especialistas apontam falta de estrutura, perícias e servidores como principais gargalos.

Ana Alice Freire*
20 de Janeiro de 2026