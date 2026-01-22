CAPTEI: Societé em compasso de espera

Na tarde de sábado, 17, a sociedade afinou o tom para o noivado da médica Beatriz Gurgel, e Joao David Rolim, advogado.

Legenda: Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capristano

Em círculo rigorosamente reservado, a família foi recebida para o anúncio oficial, selado com a bênção do Frei Ricardo Regis.

Legenda: Noivado Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capristano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capristano

Legenda: Noivado Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capristano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capristano

A cena teve endereço certo: a residência de Manoela Ponte e Jonathas Costa, pai da noiva. Manoela, madrasta da noiva, a qual tem uma relação super fraterna, cuidou de todos os momentos.

Legenda: Manoela Ponte e Beatriz Gurgel Foto: Davi Capristano

Legenda: Manoela Ponte, Beatriz Gurgel, João David Rolim e Jonathas Costa Foto: Davi Capristano

A décor teve a assinatura de Maria Clara Studart; mesa de alto padrão, Provence, no compasso do bom gosto.

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capristano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capristano

Beatriz, filha de Jonathas Costa e Caroline Gurgel, surgiu linda e chique em modelo Vanilla, com lacinho charmosíssimo.

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capristano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Joao David é filho de Romildo Rolim e Aurora Rolim.

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Aliança à vista, calendário marcado: o “sim” definitivo ficou para agosto de 2027.

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Societé aprova.

Veja alguns momentos captados por Davi Capristano:

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Legenda: Noivado Beatriz Gurgel e João David Rolim Foto: Davi Capistrano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capristano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano

Legenda: Noivado de Beatriz Gurgel e Joao David Rolim Foto: Davi Capistrano