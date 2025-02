Rodrigo Faro volta à TV Globo em 'Batalha do LipSync' do Domingão com Huck

Rodrigo Faro, de 51 anos, retornou aos Estúdios da TV Globo para uma gravação, nessa sexta-feira (7), do quadro ‘Batalha do Lip Sync’ no Domingão com Huck. Já são 17 anos desde a saída do apresentador da emissora.

“Que comece a batalha! Rodrigo Faro e Luciana Gimenez estreiam a nova temporada da #BatalhaDoLipSync neste domingo, 9, no Domingão. Prepare-se, porque as performances prometem”, escreveu o perfil do gshow no Instagram.

Bem-humorado, Rodrigo postou um vídeo onde aparece chegando aos estúdios do dominical de salto alto. “Eu já tinha parado com isso… mas foi mais forte que eu! Boa tarde”, escreveu ele, em alusão ao quadro ‘Dança Gatinho', que apresentou no programa Hora do Faro, da TV Record, de onde ele também se desligou no fim do ano passado.

Convite de Huck

Faro recebeu o convite através de um telefonema do próprio Luciano Huck. “Me sinto pronto”, comentou Faro, que celebrou o carinho e o respeito que tem pelo colega. descreveu sua volta aos estúdios da Globo como uma experiência emocionalmente intensa.

O também ator destacou como significativos os reencontros com antigos colegas e a visita a um lugar tão importante em sua carreira. Para a ocasião, ele escolheu levar ao palco releituras de performances de Beyoncé e uma caracterização especial como Aladdin.

Rodrigo foi acompanhado de sua esposa, Vera Viel. E as surpresas para este domingo não param por aí. Luciano recebe ainda a participação de Shakira, que escolheu o Brasil para dar o pontapé inicial em sua nova turnê.

Veja também Zoeira 'Genro que pedi a Deus', diz mãe de Sabrina sobre Nicolas Prattes Zoeira Viúvo de Gilberto Braga irá se casar com atual namorado em abril, no RJ

Na gravação do programa, o marido de Angélica perguntou a diva colombiana o porquê de ela ter escolhido o Brasil para os primeiros shows da “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

"Porque é o melhor público do mundo! Perfeito! Olha aqui esse carinho! Eu amo o Brasil! Foi o país que abriu as portas à minha música… Há tantos, tantos anos! E ainda continua ali comigo, me acompanhando, me apoiando, me entendendo. Então, tô muito feliz de ficar com vocês!", respondeu Shakira.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.