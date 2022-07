Repórteres da Globo, Erick Rianelli e Pedro Figueiredo, se casam no Rio de Janeiro

Os repórteres da TV Globo Erick Rianelli e Pedro Figueiredo se casaram no último sábado (2), em uma grande comemoração no Rio de Janeiro. Cerca de 200 convidados se reuniram em uma casa de festas no Alto da Boa Vista.

A celebração, no entanto, foi uma forma de aproveitar a alegria junto de amigos e familiares, já que os dois já estavam casados no civil desde 2018.

Relacionamento do casal

Os dois viralizaram nas redes sociais em 2022, logo após Erick mandar uma mensagem para o marido durante a exibição de uma reportagem ao vivo no 'Bom Dia Rio'.

Legenda: Os dois ficaram famosos após declaração feita por Erick ao vivo Foto: reprodução/TV Globo

A relação dos dois, inclusive, começou nos bastidores da Globo, quando ambos já eram colegas de trabalho em 2014.