Luciano Huck dança com filha, Eva, no 'Domingão', e chama atenção nas redes sociais

O apresentador Luciano Huck pagou um desafio feito ao público e dançou no "Domingão com Huck" deste domingo (3). Para quem não se lembra, tudo começou em abril, quando Fátima Bernardes participou do júri técnico do "Dança dos Famosos" e lançou a proposta: "Tenho esperança que até o final você dance".

No programa, Luciano colocou para fora o lado dançarino. Ele contou com uma convidada para lá de especial como parceira: a filha Eva, de nove anos.

Veja dança de pai e filha:

Nas redes sociais, Fátima Bernardes chegou a elogiar: "Adorei que você cumpriu a promessa que me fez. Mas com a Eva do lado ficou fácil. Muito linda. Tomara que você tenha tomado gosto e continue dançando".

Durante a semana, o apresentador havia dado pistas de que estava se preparando para o momento. "A Fátima Bernardes desafiou o Luciano Huck para dançar na final do 'Dança'. O que será que estamos aprontando?", lançou no ar as redes sociais do "Domingão".