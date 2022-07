Quem voltou para o Masterchef ontem? Veja como foi a repescagem nesta terça (12)

A repescagem do programa MasterChef, exibida na noite desta terça-feira (12), foi marcada pelo retorno da engenheira Fernanda, de 29 anos, a primeira eliminada da temporada. Após bom desempenho na prova do muro e no desafio da torre de éclair, ela ganhou o direito de retornar à competição, após sete episódios fora.

“Auuuuu, a loba voltou”, gritou Fernanda ao subir no mezanino. Depois das gravações, a participante disse em entrevista ao portal Band que agora é a chance de mostrar seu amor pela cozinha.

“Tô sentindo que realmente estou aqui para preencher a estatística. Agora sim vou conseguir mostrar o meu amor pela cozinha. Antes da prova, repeti várias vezes, para mim mesma, que voltaria. Deu certo”, celebra.

Fernanda disse não considerar ter ficado fora de 14 provas como uma desvantagem e se sentir preparada para o seu retorno. “Não tenho essa pressão. Eu tive tempo fora para respirar ar puro e repensar a minha missão aqui dentro. Por mais que eles [os outros 8 competidores] tenham tido mais vivência na cozinha, eu tive mais leveza, então vou tentar equilibrar isso com os meus estudos para mostrar o que eu sei cozinhar e aprender muito.” Legenda: Após bom desempenho nas provas, a engenheira Fernanda, de 29 anos, voltou ao MasterChef Foto: Melissa Haidar/Band

A repescagem O MasterChef Brasil recebeu os oito eliminados da 9ª temporada para a repescagem. Na prova do muro, a primeira etapa do jogo, os cozinheiros trabalharam em dupla para entregar o mesmo prato sem que um pudesse observar o que o outro estava fazendo. A comunicação aconteceu de forma totalmente verbal, segundo informações da Band, e o mezanino não pôde opinar. Se alguém falasse algo, a dupla favorecida seria desclassificada. As duplas Mário e Fernanda, Larissa e Daniel, Genesca e Bruno, além de Adílio e Mitiko tiveram que trabalhar muito para trocar informações ao longo de 1 hora e 15 minutos. Ao término da disputa, foram classificados para a prova final Mário e Fernanda, Larrisa e Daniel. Já na prova de eliminação, os quatro receberam a missão de preparar uma torre de éclair. Após 2 horas, no entanto, nenhum cozinheiro conseguiu entregar a sobremesa completa, composta pela famosa bomba de chocolate. Por se aproximar mais do que o esperado pelos jurados, Fernanda voltou à competição, enquanto os outros foram eliminados de vez.