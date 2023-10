Quem levou o tiro em 'Terra e Paixão'? Saiba o que aconteceu na novela

Na novela 'Terra e Paixão', da TV Globo, um matador de aluguel é contratado por Antônio (Tony Ramos) para matar Aline (Bárbara Reis). Nos próximos capítulos, o pistoleiro aparecerá no bar onde a protagonista se diverte com amigos para, com a arma escondida sob o casaco, tentar matá-la.

O momento em que o bandido aperta o gatilho, porém, será flagrado por Jonatas (Paulo Lessa), que se jogará na frente da bala para salvar Aline.

Veja também

Emboscada

Segundo o Gshow, o matador de aluguel irá se incomodar com Aline por ela estar dançando na pista, e, por isso, para não falhar em sua missão, ele armará uma emboscada com a ajuda de cúmplice, que terá de arrumar uma confusão para manter o alvo parado por alguns instantes.

O cúmplice tentará tirar a jovem para dançar, mas ela recusará. Vendo a situação, Jonatas sairá em defesa dela e, neste momento, Aline ficará sozinha, na linha do tiro.

No entanto, alertado pelo pajé, Caio (Cauã Reymond) aparecerá no bar e gritará para Aline ter cuidado. Em segundos, a protagonista verá seu algoz, e neste momento, Jonatas se jogará na frente dela para salvá-la.