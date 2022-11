Quem foi eliminado do Masterchef Profissionais ontem? Veja as provas desta terça (1º)

A semifinal do reality show MasterChef Profissionais, que chegou no 8º episódio da 4ª temporada, mostrou a disputa entre os cozinheiros Wilson e Diego, com o pior resultado e a eliminação do chef de cozinha carioca. Os dois buscavam a última vaga disponível para a final do programa, já que Thalyta estava garantida no grande embate.

Em uma prova com ingredientes brasileiros com duração de uma hora, os dois participantes tiveram pratos elogiados. Mesmo eliminado, Wilson ouviu dos jurados que entregou um prato com a própria essência, o que o fez se emocionar na cozinha.

Segundo Wilson, o reality show se tornou importante para empoderá-lo como profissional, reforçando até mesmo que a disputa com profissionais tão importantes o fez crescer. Agora, ele declarou em entrevista à Band, a torcida vai para o próprio Diego.

"Pelo conhecimento, estou na torcida pelo Diego, acho que ele vai fazer uma prova muito boa. Também não dá para subestimar a Thalyta, que vem fazendo receitas incríveis e está cheia de gás", confirmou.

Antes do embate entre Diego e Wilson, Thalyta foi a vencedora do desafio 'surf and turf', gastronomia que mescla proteínas do mar e da terra, e recebeu elogios dos jurados. Ela garantiu vaga na final e ganhou até parabéns da chef Helena Rizzo.

Capacidade na cozinha

Sobre o conhecimento adquirido no programa, Wilson contou que a experiência abriu os olhos para novas experimentações, jogando luz às possibilidades que ele terá mesmo após a eliminação.

"Essa identidade era algo que faltava muito na minha gastronomia. Aqui, tive uma sequência de trabalhos em que consegui me conhecer. A competição não serviu somente para me testar", refletiu ele após citar que passou a fazer os próprios pratos.

Os planos, inclusive, são grandes, apesar de ainda incertos. Na mesma entrevista, ele garantiu que pensa em abrir um restaurante, mas ainda engatinha no conceito e em como tudo precisa ser feito.

"Acho que todo cozinheiro tem aquele sonho de comandar seu próprio restaurante, né? Mas isso requer tempo e dinheiro. Por enquanto, o meu projeto é agarrar as oportunidades que aparecerem", determinou.