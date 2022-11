Escritora Julie Powell, que inspirou filme 'Julie & Julia', morre aos 49 anos

A escritora de culinária Julie Powell, conhecida pelo livro de receitas 'Julie and Julie', morreu aos 49 anos. O falecimento ocorreu em 26 de outubro e foi confirmado pelo seu marido, Eric Powell, nesta terça-feira (1°).

Julia morreu de parada cardíaca em sua casa, em Olivebridge, em Nova York, segundo informado ao jornal estadunidense New York Times. Ela tinha problemas no coração.

A escritoria ficou conhecida pelo seu blog Julie/Julia Project, onde descrevia a trajetória de um ano testando todas as receitas do livro de Julia Child, Mastering the Art of French Cooking”.

O formato ficou inspirou outros blogs e o Julie/Julia Project virou o livro "Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen". A obra foi adaptada para o cinema, no filme "Julie & Julia", estrelado por Meryl Streep e Amy Adams.

Julia Child, morta em 2004, não assistiu ao filme, mas conhecia o projeto da escritora Julie.