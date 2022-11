Globoplay lança série sobre morte de marido de Flordelis nesta sexta-feira (4)

A série documental sobre a investigação e os bastidores do assassinato do pastor Anderson Carmo, marido da ex-deputada Flordelis, estreia na Globoplay nesta sexta-feira (4). A produção original da plataforma de streaming, intitulada "Flordelis: Questiona ou Adora", é baseada nos mistérios do crime, ocorrido em 2019, e conta com a parceria da repórter Carolina Heringer e do editor Thiago Prado, ambos do jornal O Globo.

Produzida pela Boutique Filmes, a obra tem um roteiro construído a partir de uma pesquisa sobre o passado de Flordelis e de Anderson, além de entrevistas com familiares, policiais, testemunhas, o estrategista político do casal, jornalistas que cobriram a trajetória dele e personagens que fizeram parte do passado da família.

“A história de Anderson e Flordelis não envolve somente a sua figura, mas a de uma família composta por 55 filhos que tiveram suas vidas impactadas por sua presença, seja como mãe biológica, adotiva ou afetiva. Nosso desafio foi sempre montar esse quebra-cabeça de maneira humana e respeitosa,”, detalhou o produtor da série, Gustavo Mello.

A roteirista e diretora Mariana Jaspe afirma que a produção ultrapassa a investigação do assassinato de Anderson Carmo, e trata dos meandros da família em uma linha do tempo que perdurou por 30 anos. “Como tudo isso começou? Como essa família se formou? De onde essas pessoas vêm? Por onde elas passaram? Quem fez parte dessa trajetória? Como elas chegaram até aqui? São perguntas que tentamos responder ao longo dos seis episódios”, explica a profissional.

Ao todo, "Flordelis" é divida em seis episódios, que serão lançados sempre às sextas-feiras na plataforma Globoplay.

O assassinato

Legenda: Além de Flordelis, mais nove pessoas são suspeitas de participação no crime Foto: reprodução

Anderson foi morto a tiros dentro de casa na madrugada de 16 de junho de 2019 em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a investigação, Flordelis planejou o homicídio e foi responsável por arregimentar e convencer o executor direto e demais acusados a participarem do crime sob a simulação de ter ocorrido um latrocínio. A deputada também teria financiado a compra da arma e avisou da chegada da vítima no local em que foi executada, de acordo a denúncia.

O motivo do crime, descreve a denúncia, seria o fato de a vítima manter rigoroso controle das finanças familiares e administrar os conflitos de forma rígida, não permitindo tratamento privilegiado das pessoas mais próximas a Flordelis, em detrimento de outros membros da numerosa família.

Além da antiga parlamentar, mais dez pessoas foram denunciadas pelo crime: sete filhos dela, uma neta, um ex-policial militar e a esposa dele.

Réus condenados sobre o caso até novembro de 2022:

Carlos Ubiraci — em 2022, foi absolvido das acusações de homicídio triplamente qualificado e de tentativa de homicídio, mas condenado a 2 anos e 2 meses de prisão por associação criminosa;

Adriano dos Santos Rodrigues — em 2022, o filho adotivo de Flordelis, foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso;

Marcos Siqueira Costa — em 2022, o ex-PM foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso;

Andrea Santos Maia — em 2022, a esposa de Siqueira foi condenada a 4 anos e 3 meses e 10 dias de prisão por associação criminosa e uso de documento falso.

Lucas Cezar dos Santos de Souza — em 2021, o filho adotivo de Flordelis foi condenado a 9 anos em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.

Flávio dos Santos Rodrigues — o filho biológico da ex-deputada foi condenado, em 2021, a Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada.

