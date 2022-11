Kit Connor, ator de 'Heartstopper', assume bissexualidade após pressão: 'fui forçado'

O ator britânico Kit Connor, 18 anos, conhecido por interpretar Nick Nelson na série “Heartstopper”, assumiu publicamente ser bissexual. Em postagem publicada na noite desta segunda-feira (31), relatou ter sido forçado a compartilhar a própria sexualidade.

“Voltei um pouco. Eu sou Bi. Parabéns por forçarem alguém de 18 anos a ‘sair do armário’. Acho que vocês não entenderam a mensagem da série. Tchau”, disse.

Conforme o portal POPLine, ele vinha sendo alvo de ataques e ofensas. Alguns seguidores acusaram o ator de “queerbaiting”, prática que faz apropriação da causa LGBTQIA+ em benefício próprio, sem a pessoa ser realmente integrante.

Abandono do Twitter

No dia 12 de setembro, Kit anunciou que abandonaria o Twitter após sofrer ataques. Para anunciar a bissexualidade, decidiu quebrar o afastamento de quase dois meses.

Além de ser acusado de “queerbaiting”, muitos internautas demonstraram irritação depois do ator ser flagrado com uma namorada na Inglaterra. Isso porque assumiram que ele fosse gay, apesar de Connor nunca ter publicamente se pronunciado sobre o assunto.

Representatividade e acolhimento

A série "Heartstopper” conta a história de Nick, interpretado por Kit Connor, que descobre ser bissexual. Ao longo dos episódios, é possível acompanhar as dúvidas e pressões sociais do jovem, inclusive o desconforto de ser forçado a assumir a sexualidade.

Em meio a divulgação da série, Kit preferiu não se posicionar sobre o assunto privado de forma pública. "Não sinto necessidade de me rotular, especialmente publicamente”, afirmou.

Legenda: Kit foi para uma parada LGBTQIA+ com outros atores da série "Heartstopper" Foto: Reprodução/Twitter

Essa busca por liberdade e acolhimento chegou a deixar as telas de streamings para ir às ruas. Em julho deste ano, Kit e outras pessoas do elenco participaram da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Londres. Os atores chegaram a dançar na frente de um grupo de fundamentalistas, que discursavam contra o movimento.