'Nunca foi boa pessoa comigo', diz irmão de Rodrigo Mussi sobre ex-BBB

Após Diogo Mussi ser questionado se falava com o irmão, Rodrigo Mussi, revelou que nunca mais viu ou falou com o ex-BBB. Em publicação no Instagram nesta terça-feira (1º), ainda reforçou que não deseja manter contato.

Apesar das desavenças recentes, Diogo esteve muito presente durante a recuperação de Rodrigo, após o ex-BBB sofrer grave acidente de carro em março deste ano.

“Nunca mais falei ou vi. Eu sempre digo que temos que olhar para as pessoas e situações como são e não como gostaríamos que fossem", disse o advogado.

Diogo Mussi Irmão de Rodrigo Mussi "Ele nunca foi uma boa pessoa comigo. Que ele fique bem e vivo, mas não quero contato, não!”.

Desentendimento entre irmãos

Em entrevista ao LinkPodcast, o advogado detalhou o desentendimento. Eles estão bloqueados nas redes sociais um do outro desde março.

O climão familiar se tornou público após Diogo expor nas redes sociais e afirmar que "não quer mais contato" com o ex-BBB, a não ser que haja uma mudança drástica.

No Twitter, Rodrigo declarou que não se pronunciaria sobre o desentendimento e que "assunto de família se resolve em família". Enquanto isso, Rafael Mussi disse que vai estar "de braços abertos" para os irmãos mais velhos.

"Em nenhum momento eu falei Rodrigo, as pessoas que interpretaram, mas tudo bem. Falei sobre ingratidão, ali já pescaram. Ali ele me bloqueou, mas eu já tinha bloqueado no WhatsApp, porque a gente tinha discutido. A relação sempre foi difícil. Rodrigo tem dificuldade de confiar e de se relacionar, e eu vim do mesmo lugar", disse.