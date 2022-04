“Milagre”: ex-BBB Rodrigo Mussi tem quadro de saúde estável após cirurgias, diz irmão

O irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi declarou, na noite do último domingo (10), que o gerente comercial segue com estado de saúde estável, “com boas reações neurológicas”, e que um dos médicos da equipe de cuidados avalia o caso como "um milagre”. Ele sofreu um acidente de carro no dia 31 de março.

"O Rod segue estável, com boas reações neurológicas. O processo de extubação deve levar alguns dias. Um dos médicos afirmou que o caso de Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu", detalhou o irmão Diogo Mussi.

Desde a internação em um hospital de São Paulo, em 31 de março, Rodrigo foi submetido a três cirurgias por ter sofrido traumatismo craniano, uma fratura na perna e uma lesão na coluna.

Na última sexta-feira (8), Diogo divulgou nova melhora do ex-brother, que também passou a respirar sem a ajuda de aparelhos após iniciar o processo de extubação.

Acidente de carro

Rodrigo Mussi, de 36 anos, viajava como passageiro em um carro de transporte por aplicativo. O motorista relatou ter dormido ao volante. Por isso, teria colidido contra um caminhão.

Legenda: Veículo sofreu forte impacto na parte da frente Foto: Reprodução/TV Globo

Fotos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e de arquivo pessoal mostram os primeiros momentos após o acidente. Em um dos registros, o gerente comercial aparece de joelhos atrás do banco do passageiro, sendo atendido por um socorrista.

O ex-BBB não usava cinto de segurança durante acidente, na madrugada de quinta-feira (31), em São Paulo.

