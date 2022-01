Queer: entenda o que significa termo que integra sigla LGBTQIA+

Ao longo dos anos, a sigla para classificar minorias sexuais e de gêneros evoluiu conforme as reivindicações sociais e hoje é denominada LGBTQIA+. Nesta quarta-feira (12), o termo queer - representado pela letra Q, ficou em alta após a imprensa citar a filha do jornalista Tadeu Schmidt, que se identifica como tal.

O que significa ser Queer?

A palavra queer funciona como um "termo guarda-chuva", por abranger diferentes públicos da comunidade LGBTQIA+. Originalmente, a palavra significa "estranho" e foi usada no passado de forma pejorativa como uma ofensa contra homossexuais.

A partir dos anos 80, no entanto, o termo passou a ser ressignificado por ativistas, e hoje é utilizado como identidade legítima para se referir as pessoas que não se encaixam nos padrões heteronormativos impostos pela sociedade, seja pela orientação sexual, identidade de gênero, ou até atração emocional.

Em seu relato, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+ de 2021, Valentina Schmidt, 19, revelou sua dificuldade de anos em se aceitar, o que acabou bloqueando seu amor por outras pessoas.

"Então, depois de anos de dúvidas, cheguei a uma conclusão da qual me orgulho e finalmente me sinto confortável: sou queer, ou seja, no meu caso, minha orientação sexual e atração emocional não se encaixam nos padrões da heteronormatividade. Eu me amo e amo todos vocês. Este sou eu", disse Valentina.