Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (29)

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quinta-feira

Renato se sente aliviado com a decisão de Leila. Leila não repara a falta de entusiasmo de Renato quando ela propõe um programa com Bruno no fim de semana. Solange vê a foto de Maria de Fátima com Afonso nas redes sociais. Sarita fica preocupada com Cecília ao ver a mãe indo atrás de traficantes de animais.

Afonso desmaia ao cruzar a linha de chegada durante a maratona. Laís fica sabendo que Cecília foi baleada. Laís anuncia a Cecília que elas irão para o Rio de Janeiro, por segurança. Afonso e Maria de Fátima se encontram.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.