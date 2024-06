Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (4)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (4) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Inácia comenta com José Inocêncio que Teca sente saudade de seus amigos.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

Inácia comenta com José Inocêncio que Teca sente saudade de seus amigos. Lu tenta convencer Bento de que a proposta de João Pedro de comprar suas terras pode ajudá-lo a quitar as dívidas. Ritinha reclama para Inácia do jeito distante de Damião. Damião intimida todos que tentam se aproximar de Eliana e garante que se ela quiser ele larga tudo para ir para o Rio com ela. Dona Patroa aconselha Eliana a deixar o vilarejo.

Augusto recusa o pedido de empréstimo de Bento. Bento fica sem saber o que dizer quando Sandra lhe pede para advogar em favor de Dona Patroa no processo do divórcio. Inácia aconselha José Inocêncio a não envolver Bento no caso de Dona Patroa e Egídio. Bento avisa a Dona Patroa que Egídio está tentando passá-la para trás.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.