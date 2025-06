Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (15/06)?

Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (15). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 8h30, após o "Globo Rural".

Neste episódio, será exibida a segunda parte da entrevista com a dupla Zé Neto & Cristiano, com participação especial de José Cláudio Gomes, o Paraná, da dupla com Chico Rey, conhecido como um dos maiores ídolos do sertanejo.

Ao longo da temporada, o cantor Daniel já recebeu mais de 20 artistas de diferentes gerações do gênero em sua fazenda em Brotas, no Interior de São Paulo.

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (15)?

O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir de 8h30, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay.

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.