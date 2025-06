Sexta-feira 13: veja 13 filmes de terror para curtir e se assustar em casa; saiba onde assistir

A superstição mais famosa do calendário chegou. A temida sexta-feira 13 é o momento ideal para os fãs de terror mergulharem em filmes do gênero, e nada melhor do que preparar a pipoca e assistir a algumas das produções mais marcantes do cinema de horror.

Pensando na data, o Diário do Nordeste listou 13 títulos que vão de clássicos consagrados a sucessos recentes, todos disponíveis em plataformas de streaming.

Veja também Zoeira Signos no amor: entenda características e como cada um deles vive o romance Zoeira Trailer da 3ª temporada de 'O Verão que Mudou Minha Vida' é divulgado pelo Prime Video

Confira 13 filmes de terror:

1. Sexta-feira 13 (1980)

O título não podia ficar de fora. Um dos maiores símbolos do gênero, “Sexta-feira 13” acontece em Crystal Lake, onde um grupo de monitores decide reabrir um acampamento marcado por uma tragédia. Aos poucos, todos vão sendo assassinados brutalmente por um misterioso matador que deseja impedir que o local volte a funcionar.

O longa foi responsável por lançar a figura de Jason Voorhees, que se tornaria um ícone do terror com sua máscara de hóquei e machete. Vale ressaltar uma curiosidade: o personagem Jason nasceu, no universo da história, em 13 de junho de 1946.

Onde assistir: Max, Amazon Prime Video e Apple TV.

Confira o trailer:

2. O Massacre da Serra Elétrica (1974)

Inspirado em características de alguns eventos reais, o filme mostra um grupo de jovens que, ao visitar uma casa abandonada no interior do Texas, cruza o caminho de um assassino perturbador que usa uma máscara feita de pele humana e empunha uma motosserra. A tensão crescente e a atmosfera sufocante fizeram dessa obra uma das mais influentes do gênero.

Onde assistir: Mercado Play, YouTube, Apple TV, Amazon Prime Video e Google Play (aluguel ou compra).

Confira o trailer:

3. Invocação do Mal (Franquia)

Baseada em casos reais investigados pelo casal Ed e Lorraine Warren, a franquia mistura possessões, exorcismos e entidades demoníacas. Além da trilogia principal, há diversos spin-offs como “Annabelle”, “A Freira” e “A Maldição da Chorona”. É uma maratona perfeita para quem curte terror sobrenatural.

Onde assistir: Max, Amazon Prime Video, Google Play e Apple TV.

Confira o trailer:

4. Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997)

Após atropelar um homem e esconder o corpo, quatro amigos acham que o segredo ficou para trás. Um ano depois, começam a ser perseguidos por alguém que sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Um suspense teen com muito sangue e reviravoltas.

Onde assistir: Prime Video, Netflix, Google Play e Apple TV.

Confira o trailer:

5. Corra! (2017)

Um terror psicológico com forte crítica social. Chris, um jovem negro, vai conhecer a família da namorada branca e logo percebe que há algo muito errado com aquele lar aparentemente acolhedor. Um dos filmes mais premiados do gênero na última década.

Onde assistir: Globoplay e Amazon Prime Video.

Confira o trailer:

6. Extermínio (2002)

Após ativistas libertarem chimpanzés infectados por um vírus agressivo, o Reino Unido é tomado por uma epidemia de violência incontrolável. Vinte e oito dias depois, um homem acorda de um coma em meio ao caos e tenta sobreviver em um mundo devastado.

Onde assistir: Amazon Prime Video (aluguel).

Confira o trailer:

7. Rua do Medo (Trilogia)

Inspirada nos livros de R.L. Stine, a trilogia “Rua do Medo” conta a história de uma maldição que assola a cidade de Shadyside ao longo dos séculos. A sequência mais recente, “Rainha do Baile”, expande esse universo aterrorizante.

Onde assistir: Netflix.

Confira o trailer:

8. A Entidade (2012)

Um escritor encontra em sua nova casa filmes antigos de assassinatos brutais. Ao investigar, descobre que os crimes estão ligados a uma entidade demoníaca que passa a atormentar sua família. Um terror sombrio e perturbador.

Onde assistir: Prime Video (plano premium).

Confira o trailer:

9. Until Dawn: Noite de Terror (2025)

Inspirado no jogo homônimo, o filme mostra um grupo de jovens que se reúne em uma cabana um ano após a morte de duas amigas. O fim de semana se transforma em um pesadelo quando eles são perseguidos por um assassino mascarado.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Google Play.

Confira o trailer:

10. Fale Comigo (2022)

Um grupo de adolescentes encontra uma mão embalsamada que invoca espíritos. O que começa como uma brincadeira vira um pesadelo quando Mia, em luto pela mãe, vai longe demais e abre uma porta que não consegue mais fechar.

Onde assistir: Amazon Prime Video e Google Play.

Confira o trailer:

11. Casamento Sangrento (2019)

Na noite do casamento, a noiva Grace é forçada a participar de um jogo de esconde-esconde pouco convencional com a família do noivo. A brincadeira logo se torna uma caçada sangrenta em que ela precisa lutar para sobreviver. Um terror com pitadas de humor ácido.

Onde assistir: Disney+.

Confira o trailer:

12. Brinquedo Assassino (1988)

Um assassino transfere sua alma para um boneco, que passa a aterrorizar a vida de um garoto. O filme marcou gerações e deu origem a uma das franquias mais populares do terror, com o boneco Chucky como personagem principal.

Onde assistir: Amazon Prime Video (aluguel).

Confira o trailer:

13. Annabelle 2: A Criação do Mal (2017)

Obra do universo Invocação do Mal, o filme mostra a origem da boneca amaldiçoada. Após a morte da filha, um artesão acolhe órfãs em casa — sem imaginar que uma força demoníaca ainda habita o local.

Onde assistir: Max.

Confira o trailer: