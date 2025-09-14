Diário do Nordeste
Que horas começa o Globo Rural neste domingo (14/09)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Zoeira
As apresentadoras do programa Globo Rural
Legenda: O programa dá destaque ao mundo do campo
Foto: Divulgação / TV Globo

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (14), na TV Globo. Apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins, o programa começa às 7h35, após o "Auto Esporte".

As notícias sobre a vida no campo e o agronegócio serão destaques nas reportagens especiais da atração de todos os domingos.

A produção aborda assuntos como a criação de animais, o andamento das safras, as cotações do mercado, entre outros que foram destaques na semana.

Que horas começa o Globo Rural hoje (14)?

O "Globo Rural" começa a partir das 7h35 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 8h45.

