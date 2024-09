Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (26)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (26) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Blandina finge estar procurando por Zé Beltino, e Quinota garante que irá desmascarar a moça.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Blandina finge estar procurando por Zé Beltino, e Quinota garante que irá desmascarar a moça. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel temem que Vespertino descubra que é o pai de Margaridinha. Ariosto comenta com Deodora sua desconfiança em relação à participação de Fubá Mimoso no garimpo ilegal. Blandina amarga sua derrota com Artur. Benvinda enfrenta Sabá Bodó e Nivalda.

Tia Salete sofre ao descobrir que Margaridinha está trabalhando no cabaré. Zefa Leonel confronta Fubá Mimoso. Quinota se depara com panfletos sobre sua gravidez. Ariosto concorda que Blandina se case com Artur, e os vilões selam sua união. Caridade recebe uma ordem de despejo de Deodora. Quinota surpreende Blandina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.