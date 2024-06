Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (13)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (13) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Seu Tico Leonel pede para conversar com Zefa Leonel.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Seu Tico Leonel pede para conversar com Zefa Leonel. Quinota decide presentear Dona Manuela. Ariosto pensa em Zefa Leonel. Tia Salete surpreende Margaridinha e Benvinda ao aceitar a companhia de Lola e Blanchette mesmo após descobrir que as duas trabalham no cabaré. Floro disfarça sua intimidade com Lola e Blanchette diante de Tia Salete.

Caridade e Guilherme observam Jordão com Deodora e Vespertino. Seu Tico Leonel tira satisfações com Ariosto. Dona Manuela sugere que Quinota e Artur morem juntos antes de se casarem. Ariosto empunha sua arma contra Seu Tico Leonel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.