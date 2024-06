Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (19)

A novela 'Familia é Tudo' desta quarta-feira (19) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Leda, Lulu e Nanda desconversam, e Vênus fica desconfiada.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quarta-feira

Leda, Lulu e Nanda desconversam, e Vênus fica desconfiada. Netuno/Léo se desculpa com Tom. Wilson se oferece para ajudar com o tratamento de Paulina. Otto fala com seu cúmplice misterioso sobre Netuno/Léo. Hans explica para Ernesto seu plano contra Andrômeda e seus primos.

Jéssica faz intriga de Electra para a professora de dança. Tom leva Eva para a Fundação de Vênus. Guto confronta Haroldinho e Kleberson. Chicão prepara uma surpresa para Andrômeda. Leda se surpreende ao ver a festa preparada por Jules em sua casa. Maya volta ao Brasil.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.