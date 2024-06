Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (4)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (4) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Penha, Cida e Rosário recebem as fãs antes de saírem para o aeroporto.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Penha, Cida e Rosário recebem as fãs antes de saírem para o aeroporto. Brunessa elogia Sônia. Elano fica tenso ao saber que Sarmento e Conrado estão prestes a concluir seu plano. Liara apressa Rodinei para a entrevista com Emília.

Lygia desenvolve uma pneumonia e Alejandro se preocupa. Sandro entra em pânico na decolagem do avião. Emília se interessa pelas declarações que Messias faz sobre Rodinei. Sidney avisa a Rosário para tomar cuidado com Chayene.

Alejandro conta para Liara que o estado de Lygia é grave. Sandro reclama por não estar no quarto com Penha. Chayene é desprezada pelos fãs. Morvan engana Epifânia para saber o paradeiro de Socorro. Tom incentiva as Empreguetes a provocar Chayene na coletiva de imprensa.

Dinha pede para Inácio treiná-la para um campeonato de kickboxing. Chayene agride Socorro na frente das Empreguetes, e o trio ameaça não subir ao palco.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.