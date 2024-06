Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (3)

A novela 'Cheias de Charme' desta segunda-feira (3) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Inácio não gosta de ver Fabian próximo à casa de Rosário.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta segunda-feira

Inácio não gosta de ver Fabian próximo à casa de Rosário. Penha percebe o interesse de Otto por ela. Isadora reclama da presença da rival na festa. Elano dispensa uma garota por causa de Cida. Rosário compõe uma música pensando em Inácio. Penha percebe a frustração de Samuel por não saber nada sobre seu pai. Rodinei dispensa Brunessa e procura Liara. Sarmento se preocupa com o estado de Valda.

Isadora humilha Cida, que vai embora com Elano. Humberto sente ciúmes de Brunessa. Elano diz a Cida que mostrará quem é o verdadeiro Conrado. Sidney conta para Rosário que Chayene vai ao programa de Gentil. Penha e Cida ficam revoltadas com as declarações de Chayene. Socorro derruba uma bandeja de comida em cima de Gentil. Chayene arma um plano para enganar as Empreguetes.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.