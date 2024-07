Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Socorro conta para Chayene sobre a revelação de Rosário.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Socorro conta para Chayene sobre a revelação de Rosário. Sandro pede para Elano defendê-lo no caso do roubo do DVD das Empreguetes. Gilson e Samuel começam a se entender. Fabian fica animado ao saber da declaração de Rosário. Sandro procura Kleiton. Ariela tranquiliza Gracinha quanto a sua permanência na mansão. Cida flagra Conrado a admirando, Isadora também vê e o repreende.

Cida conta para a imprensa que é filha de Sarmento. Tom conta para Rosário que Chayene abrirá o próximo show das Empreguetes. Sandro tenta encontrar um emprego. Samuel e Lygia se acertam. Penha chama Otto para jantar em sua casa. Sônia leva um fora de Gracinha e fica sem graça. Inácio namora Dinha. Rosário se encontra com Fabian.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.