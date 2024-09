Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (24)

A novela 'Cabocla' desta terça-feira (24) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Tobias fica furioso ao saber que Justino expulsou sua família e se prepara para se vingar, mas Zuca consegue convencê-lo a esperar mais um pouco.

Resumo completo de 'Cabocla' desta terça-feira

Tobias fica furioso ao saber que Justino expulsou sua família e se prepara para se vingar, mas Zuca consegue convencê-lo a esperar mais um pouco. Neco pede que Tomé leve um recado a Belinha. Zuca incentiva Belinha a lutar por Neco. Neco decide conversar com Boanerges sobre Belinha. Zuca vai até o quarto de Luís. Tobias afirma para Tomé que só não mata Justino por causa de Zuca. Luís se declara para Zuca e resolve roubá-la de Tobias.

Boanerges pede que Tobias e Tomé venham com ele até a escola. Belinha teme que haja briga e pensa numa maneira de avisar Neco. Justino vê que todas as crianças estão na escola, mas um dos alunos afirma que eles só foram porque Boanerges mandou. Justino fica furioso ao saber que as crianças só voltaram para a escola por causa de Boanerges. Boanerges manda que Neco se afaste de Belinha, mas ele afirma que a ama.

Todos ficam impressionados com a coragem de Neco. Boanerges insiste que Belinha está comprometida com outro homem. Belinha garante que ama Neco. Zuca faz jogo de dedução com Luís. Boanerges avisa a Belinha que ela vai se casar com o filho de Macário, o que a deixa desesperada. Pequetita fica chateada com a falta de notícias de Luís, mas Joaquim garante que ele vai lhe escrever. Xexéu aconselha Justino a contratar um advogado.

Mariquinha repreende Neco por ter enfrentado Boanerges. Xexéu tenta descobrir se Luís tem experiência como advogado. Emerenciana estranha o interesse dele e desconfia. Bina tem um mau pressentimento em relação a Zuca. Zuca fica preocupada, quando Luís fica tempo demais no sol e começa a passar mal.

Que horas começa?

