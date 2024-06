Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (4)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (4) vai ao ar às 17:05, após 'R.I.P.D. - Agentes do Além'. Nesse capítulo, Hélio diz que Rafael saberá aceitá-la se a amar de verdade.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Hélio diz que Rafael saberá aceitá-la se a amar de verdade. Dalila diz para Roberval que jamais o amará. Rafael fala para Olívia que vai dar o dinheiro que ela quer e ceder uma casa para montar o restaurante. Olívia fica radiante, mas assina uma promissória. Ivan, a mando de Cristina, dá uma lição em Guto e corta o cabelo dele. Cristina fala para Guto que está farta de suas chantagens. Guto pede perdão a Cristina e diz que quer se aliar a ela de novo. Amarildo fala para Mirna que não quer mais saber dela, deixando-a arrasada. Osvaldo obriga Ofélia a se mudar para a sala para dar seu quarto a Serena, deixando-a furiosa. Olívia fala para Vitório que vai abrir um restaurante. Vitório se oferece para ser o cozinheiro, mas Olívia diz que não pode contratá-lo porque ele foi muito atrevido com ela.

Vitório diz que a considera velha demais para ele. Olívia fica arrasada e compra roupas mais ousadas para parecer mais jovem. Generosa fala para Divina que tem uma sobrinha que pode fazer o vestido de noiva de Dalila. Felipe diz a Rafael que ele não deveria mudar Serena. Rafael garante a Felipe que Serena vai aprender o que precisa saber com facilidade. Mirella se desespera ao saber que Olívia gastou mais da metade do dinheiro que Rafael lhe deu em vestidos. Serena pede a Rafael que deixe Terê morar na pensão e ele concorda. A mestiça também revela ao botânico que quer um emprego. Serena explica que ficaria sem orgulho se Rafael a sustentasse. Rafael fica emocionado com a atitude de Serena. Dalila conta para Raul que vai se casar com Roberval, mas que não vai desistir dele.

Raul garante a Dalila que vai se casar com ela. Olívia se arrepende de ter gasto dinheiro em vestidos, pois a casa que Rafael lhe cedeu precisa de reformas. Zulmira vê Cristina dando dinheiro a Ivan e fica surpresa. Débora sugere a Cristina que mande Guto seduzir Serena, para que Rafael se decepcione com ela de uma vez por todas. Mirella pede a Vitório que ajude Olívia a montar o restaurante. Felipe afirma para Rafael que Cristina ainda tem intenções de se casar com ele. Rafael garante a Felipe que Cristina aceita seu amor por Serena. Mirella fala para Olívia que Vitório a ajudará na reforma e cozinhará no restaurante. Olívia e Vitório aceitam colaborar um com o outro, mas continuam trocando insultos. Dalila chora por continuar vivendo humildemente.

Roberval tenta consolá-la. Vitório vê Olívia com suas roupas joviais e fica encantado. Mirna joga charme para Ivan e o convida para ir até sua casa comer pamonhas. Zulmira pergunta a Ivan por que Cristina lhe deu dinheiro e ele não dá resposta. Vitório percebe que só fará a reforma com o dinheiro que Olívia não gastou, se ele mesmo trabalhar nas obras. Cristina fala para Guto ter um romance com Serena. Rafael leva Serena para o campo de rosas. Serena fala para Rafael que quer trabalhar lá, mexendo com a terra.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.