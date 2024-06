Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (5)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (5) vai ao ar às 17:05, após 'Nossa União, Muita Confusão'. Nesse capítulo, Rafael fica feliz por Serena se interessar pelas rosas.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Rafael fica feliz por Serena se interessar pelas rosas. Guto fala para Cristina que não poderá se aproximar de Serena, pois ela não gostou dele. Cristina garante a Guto que ele vai enganar Serena, pois é inocente demais. Adelaide fica feliz ao saber que Rafael reatou com Serena e afirma que ajudou na reconciliação. Agnes fica indignada. Cristina finge se compadecer de Agnes, mas Adelaide afirma que sabe quais são suas verdadeiras intenções. Rafael mostra a Serena como mexer com as roseiras. Serena, com a ajuda de Rafael, planta uma muda da roseira Luna. Rafael diz que é a primeira muda daquela roseira que ele planta em muito tempo. Olívia começa a dar aulas de etiqueta para Serena e tenta ensiná-la a andar de salto alto.

Vitório pede a Alaor e Gumercindo para ajudarem nas obras do restaurante e, em troca, garante um emprego quando tudo estiver pronto. Raul exige que Cristina ajude a conseguir um emprego nas empresas de Rafael. Eurico ouve e fica surpreso. Cristina revela a Raul que o único jeito de colocá-lo para trabalhar na empresa de rosas é fraudar os livros de contabilidade, para que o botânico ache que Abílio está roubando. Raul garante que vai pegar os livros. Guto finge que sofreu um acidente diante de Serena, para que ela se ofereça para ajudá-lo. Raul pede a Dalila para pegar os livros de contabilidade do escritório da floricultura. Mirna se assusta com o avanço de Ivan. Judith vê Eduardo com Madalena e não gosta. Guto rasga suas roupas e deita na estrada por onde Serena passa.

Serena vê Guto e dá um grito. Serena tem uma sensação ruim ao ver Guto. Guto fala para Serena que foi assaltado e jogado na estrada. Serena, apesar de não gostar dele, fica preocupada. Judith fala para Eduardo que ele não pode enganar Madalena. Eduardo garante a Judith que vai explicar sua situação para Madalena, em breve. Serena e Bernardo levam Guto até o consultório de Eduardo. Guto pega na mão de Serena e agradece por tê-lo salvo. Serena sente uma forte dor no peito e sai correndo. Eduardo percebe que Serena está passando mal e a leva até Rafael. Serena conta para Rafael que o ouviu gritando quando viu Guto. Crispim vê Ivan com Mirna e parte para cima dele. Ivan joga Crispim no chiqueiro. Mirna defende o irmão e enfrenta Ivan, colocando-o para correr.

Elias fala para Rafael que Serena pode ter problemas no coração, pois morreu com um tiro no peito em sua vida passada. Olívia mostra a Vitório as receitas que quer fazer no restaurante. Vitório discute com Olívia. Cristina fica assustada ao saber que Serena passou mal ao ver Guto. Generosa apresenta Eliete, sua sobrinha costureira, a Divina. Divina escolhe vestidos para Dalila, que não mostra interesse pelo casamento. Roberval garante a Dalila que eles vão ser felizes. Olívia pensa em Vitório. Guto fala para Xavier que vai descobrir o que Serena sabe sobre ele. Eduardo fala para Rafael que Serena pode ter um problema de coração.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.