Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (18)

A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (18) vai ao ar às 17:15, após 'Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal'. Nesse capítulo, Otávio culpa Tato pelo machucado do menino.

Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira

Otávio culpa Tato pelo machucado do menino. Téo sai com Lisa. Diná diz a Maroca que se vingará quando descobrir quem é a amante de Téo. Tato pede a Alberto que fale com Otávio para melhorar o tratamento que vem dando aos filhos. Téo e Lisa vão a um parque de diversões. Otávio pede a Alberto que crie uma situação em que ele reveja Diná. Lisa descobre que Diná é a mulher de Téo. Lisa descobre que Diná é a mulher de Téo.Téo conta para Lisa que não é totalmente livre. Ela descobre que a mulher de Téo é Diná.

Estela e Diná saem para tomar um chope. Mauro encontra as duas e Estela percebe o interesse dele na irmã. Lisa e Téo se beijam. Com ódio, Alexandre faz com que um cão avance em cima do cunhado. Téo fica arranhado e Lisa se surpreende com a reação do animal. Diná pede o telefone de Téo a Mauro, mas ele não dá. Diná vai até o salão de Lisa e faz um escândalo. Estela manda Regina ficar longe de Bia. Otávio liga para Diná e Maroca se animada.

Dudu fica com a marca de Alexandre na perna. Diná e Estela vão jantar na casa de Raul e chegam na hora em que Guiomar está gritando com ele. Agenor conta a Mauro quem é o namorado da filha. Mauro fala para Diná, que vai até o salão onde Lisa trabalha. Diná faz um escândalo. Otávio liga para Diná. Maroca diz que a filha saiu nervosa. Diná e Lisa se atracam. Depois, Josefa esbofeteia a nora e leva Lisa em casa. Diná conta para Téo que brigou com Lisa.

Otávio vai à locadora de Diná e a consola. Téo vai à casa de Diná para falar sobre o divórcio. Carmem começa a dirigir o táxi. Guiomar se recusa a ir ao consultório de Alberto. Otávio diz a Diná que eles se conheceram em vidas passadas. Ao lado de Maroca e Patty, Téo é influenciado por Alexandre. Ismael leva roupas novas para Bia. Diná chega em casa e encontra Téo esperando por ela. Ela conta que brigou com Lisa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.