Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (3)

A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (3)

Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira

Estela e Bia vão à casa de Diná contar sobre a volta de Ismael. Maroca fica feliz com a notícia. Ismael vai até a locadora ver Diná e ela o expulsa. Bia diz à mãe que não aceita o divórcio dela com o pai. Maroca apoia a neta. Tato volta para casa bêbado e Otávio o repreende. Alberto reúne um grupo de oração em sua casa para orar pelo espírito de Alexandre. No vale dos suicidas, Alexandre luta contra a luz da salvação. – Estela pede desculpas ao Mascarado. Tato pede desculpas para Otávio, mas ele é duro com o filho. Otávio diz a ele que o decepcionou. Ismael vai até a locadora ver Diná e ela o expulsa de lá.

Téo pensa em Lisa. Mauro fala com Téo sobre seu namoro. Téo não desconfia que a namorada do amigo seja a Lisa. Mauro conta para Téo que Carmem é um mulherão. E que ela se arruma daquele jeito para Diná não manda-la embora. Alberto procura Estela para conversar. Guiomar, influenciada por Alexandre, é dura com Raul. Guiomar trata mal Andrezza e Raul. Maroca coloca Patty de castigo até que ela encontre a aliança de Téo. Guiomar provoca Raul. Alberto encontra Ismael na casa de Estela. Bia briga com a mãe por causa do pai. Téo diz a Diná que vai a Brasília e ela finge não se importar.

Téo fica intrigado com a postura dela. Diná liga para Aristides e pede para ele fazer um relatório completo da viagem de Téo. Diná é abordada por um rapaz na porta do aeroporto. Para fugir dele, ela sai com seu carro. O rapaz a segue. Otávio, que viajará para São Paulo, vê tudo e vai atrás deles. Otávio salva Diná. Raul conversa com Alberto sobre a postura de Guiomar. Raul pede ajuda a ele. Diná e Estela jogam as cinzas de Alexandre no mar. Lisa diz a Mauro que Carmem quer deixar a locadora. Dudu procura Diná e diz que a odeia. Bia conta a Ismael que Diná contratou um detetive para seguir Téo Bia conta a Ismael que Diná contratou um detetive Guiomar piora o tratamento que vem dando a Andrezza e Raul.

Mauro ameaça Carmem, caso ela conte seu passado a Lisa. Alberto vai à casa de Guiomar e diz que está sentindo o ambiente pesado. Queiroz paga a primeira parte da sociedade da locadora à Diná. Diná se encontra com o detetive na casa de Estela a fim de saber notícias sobre a viagem de Téo. Téo dá uma carona a Lisa. Diná diz a Bia que ela não deve viajar com o pai. Téo vai à casa de Lisa e demonstra estar gostando dela.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.