Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (9)

Téo briga com Diná e começa a fazer as malas. Téo decide sair para confirmar o que ouviu no telefonema. Ele vê o detetive na porta do prédio. Téo conta para Raul a última de Diná. Maroca conta a Diná que Patty achou a aliança perdida de Téo. Téo arma uma cilada para pegar Aristides. Raul e Téo fazem perguntas a Aristides e ele, morrendo de medo, acaba entregando Diná. Lisa diz a Carmem que se apaixonou por Téo à primeira vista. Estela vai para a fazenda de Guiomar. Téo briga com Diná e começa a fazer as malas. O Mascarado leva Dedé e Naná a sua casa. Lá, eles dançam. Téo se tranca no quarto para terminar de arrumar as malas, enquanto Diná tem um ataque histérico do lado de fora. Alexandre fica feliz com o sofrimento de Raul.

Diná manda Patty pedir ao pai para ficar. Téo se despede da filha e de Maroca, Diná tenta impedir em vão. Alexandre fica feliz quando ouve Estela dizendo a Andrezza que Raul está sofrendo muito com a agressividade de Guiomar. Maroca liga para a fazenda para contar que Téo saiu de casa. Estela e Raul resolvem voltar pra casa. Cininha briga com Fátima com ciúmes de Tibério. Fátima foge do Mascarado e diz que não volta mais para a festa. O Mascarado chama Lisa e Carmem para dançar. Alberto visita Diná. Tato participa de uma prova de ciclismo e ganha US$ 5 mil. Otávio fica entusiasmado quando Alberto conta que Téo foi embora de casa. Téo diz a Lisa que tem pensado muito nela. Otávio fica contente com a notícia e confiante que conquistará Diná.

Bia conhece os amigos de seu pai. Alberto diz a Otávio que não é certo tratar mal os filhos. Téo conta para Mauro que se separou de Diná. Diná amanhece com muita febre e Alberto a medica. Otávio fica desesperado ao saber que Diná está doente. Estela pressiona a filha e descobre que ela contou tudo ao pai sobre o detetive. Raul pede a Téo para que visite Diná, mas ele se nega. Estela conta à família que foi Ismael quem ligou para Téo. Ismael convida Regina para tomar um drinque. Téo descobre que Lisa é a cabeleireira de sua mãe e vai ao encontro dela. Téo diz a Lisa que tem pensado muito nela. Otávio compra um perfume para Diná. Guiomar repele Raul. Diná diz a Estela que vai procurar Téo. Lisa e Téo saem para jantar.

Ele fala que tem uma filha, mas não revela que é casado. Tato vai a uma revendedora e compra, sem saber, a moto de Alexandre. Diná diz à mãe que vai à locadora, mas Maroca a proíbe. Ismael e Regina saem juntos e ela fala mal de Estela. Mauro insiste para que Lisa vá a casa dele. Alberto e Estela fazem as pazes. Otávio tem uma visão com Diná, em que eles se beijam com paixão. Guiomar, em seu estado normal, diz a Raul que estão acontecendo coisas estranhas e que é preciso benzer a casa. Diná vai ao escritório de Téo. Téo diz a Diná que está interessado em alguém, e que não gosta mais dela Téo diz a Diná que está interessado em outra pessoa.

