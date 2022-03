Que horas começa a prova do Anjo no BBB22? Veja como será a dinâmica

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 22 acontece neste sábado (19). O vencedor da disputa ganha o direito de imunizar um participante na formação do próximo paredão, além de escolher quem vai para o Castigo do Monstro.

A prova, que geralmente envolve uma dinâmica envolvendo algum patrocinador do reality, acontece entre o fim da manhã e o início da tarde do sábado.

Detalhes de como será a disputa ainda não foram revelados. Nas últimas semanas, os 'brothers' foram testados em memória, raciocínio lógico, habilidade e rapidez.

Formação de paredão

Durante a dinâmica do domingo (20), primeiro o anjo da semana imuniza alguém. Em seguida, o líder Arthur Aguiar indica alguém ao paredão. O indicado do líder tem direito a contragolpe e puxa mais uma pessoa para a berlinda.

A votação em grupo será dividida em dois momentos. Primeiro, seis participantes votarão no confessionário e depois cinco darão voto aberto, na sala. Todos os emparedados participam da Prova Bate e Volta, exceto o indicado pelo líder.