Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (24/08)? na TV Globo?
Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (24), exibe o filme "A Lenda de Tarzan", após a partida entre Palmeira e Cruzeiro, pela semifinal do Brasileirão Feminino, a partir das 12h35, na TV Globo.
SINOPSE "A LENDA DE TARZAN"
A história, que é uma releitura do clássico da deada de 70, se passa em meados de 1930, quando Tarzan, após sair da floresta, passa a conviver com outros humanos em Londres.
No entanto, ele tem um chamado para voltar à selva para enfrentar novos desafios e atuar como emissário do Parlamento Britânico.
CONFIRA O TRAILER
FICHA TÉCNICA
Título: The Legend of Tarzan (original)
Ano de produção: 2016
Direção: David Yates
Elenco:Alexander Skarsgård como Tarzan, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou e Christoph Waltz.
País: Estados Unidos
