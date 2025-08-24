Diário do Nordeste
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (24/08)? na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Imagem do filme a lenda de tarzan
Legenda: A história, que é uma releitura do clássico da deada de 70, se passa em meados de 1930
Foto: Jonathan Olley/Divulgação/Warner Bros. Entertainment Inc.

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (24), exibe o filme "A Lenda de Tarzan", após a partida entre Palmeira e Cruzeiro, pela semifinal do Brasileirão Feminino, a partir das 12h35, na TV Globo

SINOPSE "A LENDA DE TARZAN"

A história, que é uma releitura do clássico da deada de 70, se passa em meados de 1930, quando Tarzan, após sair da floresta, passa a conviver com outros humanos em Londres.

No entanto, ele tem um chamado para voltar à selva para enfrentar novos desafios e atuar como emissário do Parlamento Britânico.

CONFIRA O TRAILER

FICHA TÉCNICA

Título: The Legend of Tarzan (original)
Ano de produção: 2016
Direção: David Yates
Elenco:Alexander Skarsgård como Tarzan, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou e Christoph Waltz.
País: Estados Unidos

