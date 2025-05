Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 22 de maio

A quinta começa sob o impulso do trígono entre Vênus e Marte, ativando o desejo e a coragem para agir. A vontade e o afeto caminham juntos — o que você quer precisa ser sentido no corpo e no coração.

A Lua em Peixes se junta ao Nodo Norte e se opõe ao Nodo Sul, indicando um ponto de virada: talvez seja hora de deixar padrões antigos para trás e seguir uma direção mais alinhada com a sua alma. A conjunção da Lua com Saturno pede comprometimento emocional com esse novo caminho. Velhos hábitos precisam de limites — e hoje você pode senti-los com mais clareza.

À tarde, a Lua ingressa em Áries e se encontra com Netuno, fazendo um sextil com o Sol em Gêmeos. A energia ganha força, mas também sensibilidade e inspiração. Um dia cheio de chamados, mensagens sutis e decisões importantes que podem mudar o rumo das coisas. Confie na sua intuição e esteja presente: o céu quer te mover.

Signo de Capricórnio hoje

Conversas e mensagens podem tocar fundo hoje. Preste atenção ao que é dito (e ao que fica nas entrelinhas). A Lua convida você a comunicar de forma mais intuitiva — e o céu te dá coragem para se posicionar com mais sensibilidade e clareza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.