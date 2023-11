Previsão de lançamento de 'Shrek 5' vaza após gafe de estagiária

Uma gafe cometida por uma estagiária da NBCUniversal acabou fazendo com que o público descobrisse quando deve estrear "Shrek 5". Uma funcionária do estúdio listou involuntariamente o longa como parte de seu currículo no LinkedIn, confirmando não apenas que o projeto está em andamento, mas que tem o lançamento previsto para 2025. A informação foi divulgada pelo Daily Mail desta quarta-feira (8).

A funcionária publicou que atuou como estagiária de Bens de Consumos/Produtos de Consumo (Consumer Products), de julho e agosto de 2023. Entre as várias atividades e marcas que cuidou, estavam listados os títulos de "Wicked" (parte I e II), "Meu Malvado Favorito 4" (com previsão para 2024) e "Shrek 5", em que deixou o ano de estreia para 2025. Detalhe é que esta data nunca foi oficialmente confirmada.

A estagiária apagou a informação logo em seguida, mas, mesmo assim, já havia dado tempo de o conteúdo se propagar em prints. A NBCU não comentou o suposto vazamento, mas algumas pessoas da área do cinema acham que isso forçará um anúncio oficial em breve.

O filme

"Shrek 5" deve contar com a volta do elenco original. Em abril deste ano, as negociações ainda estavam no começo, mas tudo indicava um grande entusiasmo por parte dos atores para retornar.

O que se sabe até agora é que Eddie Murphy, intérprete de Burro, voltará à franquia, já que o ator disse, em 30 de janeiro, em entrevista ao Entertainment Weekly: "Se [a DreamWorks] viesse com outro 'Shrek', eu o faria em dois segundos. Eu amo Burro. Eles fizeram filmes do 'Gato de Botas'. Eu estava tipo, 'Eles deveriam ter feito um filme do Burro.' Burro é mais engraçado que Gato de Botas. Quer dizer, eu adoro o Gato de Botas, mas ele não é tão engraçado quanto o Burro."