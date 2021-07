Participantes do 'No Limite' passam a formar única tribo em nova fase do programa

O programa No Limite entra na etapa final, nesta terça-feira (6), com o encerramento da fase de grupos. A partir do próximo programa Jéssica, Kaysar, André, Carol, Elana, Paula, Zulu e Viegas passam a integrar a mesma tribo, que se chama Jandaia.

As equipes Carcará e Calango ainda se enfrentam pela última vez, mas, logo em seguida, os oito integrantes passam a competir entre si. A dinâmica da disputa também muda, os jogadores passam a competir individualmente para conquistar a imunidade e se salvar da votação no Portal de Eliminação. Legenda: Nova tribo Jandaia Foto: divulgação/TV Globo As tribos, que antes não tinham contato uma com a outra, passam a conviver como uma só. A novidade pode mudar o rumo do jogo, que estava equilibrado com quatro integrantes em cada grupo.

Ao competir entre si, as alianças construídas até este momento da competição podem ser desfeitas e nascerem novas. A mudança poderá ser refletida na hora da votação, que passará a contar com a possibilidade de combinação de voto.

Garantir a permanecia no programa ao conquistar a imunidade ganha ainda mais importância na nova configuração.

Na última terça-feira (29), a tribo Carcará perdeu a Prova da Imunidade no "No Limite" e precisou decidir quem deixaria o programa. Os membros da equipe avaliaram a desenvoltura dos integrantes e, na sequência, escolheram Gui Napolitano como o oitavo eliminado do reality show de sobrevivência. Legenda: O ex-participante contou que não guarda mágoa de ninguém e que o grupo vai levar a união lá para fora do programa também Foto: Divulgação/TV Globo