Otávio Mesquita desabafa sobre cuidado com o coração após cirurgia

O apresentador Otávio Mesquita, de 65 anos, usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (6), para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde, após passar por uma cirurgia de urgência para corrigir um problema no coração.

“Opaa! Nasci de novo (risos) agora meu coração está zerado! Digo a vocês: cuidem do nosso coração! Meu erro foi nunca ter feito um exame para saber como ele está. Fica essa dica. Me sinto mais agora jovem e meu amor subiu”, escreveu Otávio ao compartilhar um “antes e depois” de uma das veias do peito.

No fim do mês de janeiro, o apresentador explicou a ausência das redes sociais. Ele contou que, em um encontro informal com um médico amigo, foi perguntado sobre a regularidade de seus exames: “Primeiro tive um problema no meu coração, não sabia… Estava com duas pessoas que amo conversando num encontro informal, e o médico que estava lá perto perguntou: ‘Como está seu coração, Mesquita?’ E disse para ele: ‘Está bem’”.

“Fiz um exame e descobri que tinha uma das coronárias 95% tapada. Eu podia ter um ataque do coração e ir pro céu. Graças a deus eu fiz essa operação”, complementou Mesquita. Ele acrescentou que pretende chamar a equipe de médicos que o ajudou para uma matéria especial no “Operação Mesquita”, programa que apresenta no SBT.

“Você que nunca fez esse exame, pense nisso. Tem que cuidar de nosso coração, que nos dá alegria, descontração, enfim. Estou legal, estou numa boa, não perdi meu bom humor, não perdi minha emoção com Deus e repito: cuidem-se, tá bom?”, finalizou Otávio, que passou, com o susto, uma semana longe do trabalho.