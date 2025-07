Morre Silvio Pozatto, ator da primeira versão do 'Pantanal' e 'Roque Santeiro'

O ator Silvio Pozzatto, 67, conhecido por atuar no elenco da primeira versão de "Pantanal", morreu na tarde dessa segunda-feira (30). A informação foi divulgada pelo Retiro dos Artistas em publicação no Instagram. A causa da morte não foi revelada. O artista convivia há anos com a Doença de Parkinson.

Conforme o jornal Extra, no início do ano, Silvio precisou ficar internado duas vezes. Ele deu entrada na unidade médica, inicialmente, para fazer uma cirurgia no fêmur. Mas, na sequência, o artista precisou de uma nova internação devido a um deslocamento da prótese.

Veja mini-doc sobre ator:

O ator morava no retiro dos artistas, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, desde 2022. Ele fez parte da primeira versão da novela "Pantanal" (1990), onde interpretou Rubem, e esteve presente em produções marcantes como "Roque Santeiro", "Ti Ti Ti" e "Paraíso Tropical".

Como fotógrafo, deixou um legado de mais de 40 campanhas publicitárias e registros teatrais que eternizam sua paixão pelas artes.

"Silvio viveu aqui no Retiro dos Artistas, lugar onde encontrou cuidado, acolhimento e uma nova família. Mesmo enfrentando o Parkinson e outras batalhas de saúde, manteve sua doçura, generosidade e vontade de recomeçar. Recentemente, reencontrou seu acervo e voltou a organizar exposições com o olhar aguçado de sempre", publicou o perfil do Retiro.