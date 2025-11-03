Morre Diane Ladd, atriz três vezes indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern

A atriz Diane Ladd, três vezes indicada ao Oscar e mãe da também atriz Laura Dern, morreu nesta segunda-feira (3), aos 89 anos, em sua casa em Ojai, na Califórnia. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi confirmada pela própria Laura Dern em um comunicado enviado à revista The Hollywood Reporter.

“Minha incrível heroína e grande presente de mãe, Diane Ladd, morreu comigo ao seu lado nesta manhã, em sua casa em Ojai, Califórnia. Ela foi a melhor filha, mãe, avó, atriz e artista, e um espírito empático que apenas sonhos poderiam criar”, escreveu Dern. “Fomos abençoados por tê-la. Ela está voando com os anjos agora".

Carreira de Diane Ladd

Nascida em 29 de novembro de 1935, no estado do Mississippi, Diane Ladd cresceu em uma família de artistas — sua mãe, Mary Bernadette Ladner, também era atriz.

Legenda: A notícia foi confirmada pela própria Laura Dern em um comunicado enviado à revista The Hollywood Reporter. Foto: Mark Ralston / AFP.

A carreira de Ladd começou cedo, com participações em produções de televisão nas décadas de 1950 e 1960, entre elas "Perry Mason", "Cidade Nua" e "Mr. Novak". Sua estreia no cinema veio em 1966, no filme "Os Anjos Selvagens", no qual contracenou com o então marido Bruce Dern.

O primeiro reconhecimento da Academia de Hollywood veio em 1975, com "Alice Não Mora Mais Aqui", de Martin Scorsese. Ladd voltaria a ser indicada outras duas vezes — por "Coração Selvagem" (1990), de David Lynch, e "As Noites de Rose" (1991), de Martha Coolidge —, ambos trabalhos marcados pela força de suas interpretações.

Em 2011, mãe e filha voltaram a contracenar na série Enlightened, da HBO, interpretando novamente mãe e filha em cena.

Os últimos trabalhos de Diane Ladd foram na série Chesapeake Shores e no filme Isle of Hope (2022), encerrando uma carreira de mais de seis décadas dedicadas à arte e à atuação.