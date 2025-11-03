Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Diane Ladd, atriz três vezes indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern

A morte da atriz aos 89 anos foi confirmada pela filha dela.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Diane Ladd em cena do filme Joy - O Nome do Sucesso.
Legenda: Diane Ladd teve uma carreira marcante em mais 60 anos dedicados à arte.
Foto: Divulgação / 20th Century Studios.

A atriz Diane Ladd, três vezes indicada ao Oscar e mãe da também atriz Laura Dern, morreu nesta segunda-feira (3), aos 89 anos, em sua casa em Ojai, na Califórnia. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi confirmada pela própria Laura Dern em um comunicado enviado à revista The Hollywood Reporter.

“Minha incrível heroína e grande presente de mãe, Diane Ladd, morreu comigo ao seu lado nesta manhã, em sua casa em Ojai, Califórnia. Ela foi a melhor filha, mãe, avó, atriz e artista, e um espírito empático que apenas sonhos poderiam criar”, escreveu Dern. “Fomos abençoados por tê-la. Ela está voando com os anjos agora". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Meses após desaparecimento, atriz Maria Gladys é vista no RJ

teaser image
Zoeira

Namorada volta a negar agressão de Dado Dolabella: 'Não tocou em mim'

Carreira de Diane Ladd

Nascida em 29 de novembro de 1935, no estado do Mississippi, Diane Ladd cresceu em uma família de artistas — sua mãe, Mary Bernadette Ladner, também era atriz.

Dianel Ladd com a filha, Laura Dern, quando ganhou sua estrela na Calçada da Fama.
Legenda: A notícia foi confirmada pela própria Laura Dern em um comunicado enviado à revista The Hollywood Reporter.
Foto: Mark Ralston / AFP.

A carreira de Ladd começou cedo, com participações em produções de televisão nas décadas de 1950 e 1960, entre elas "Perry Mason", "Cidade Nua" e "Mr. Novak". Sua estreia no cinema veio em 1966, no filme "Os Anjos Selvagens", no qual contracenou com o então marido Bruce Dern.

O primeiro reconhecimento da Academia de Hollywood veio em 1975, com "Alice Não Mora Mais Aqui", de Martin Scorsese. Ladd voltaria a ser indicada outras duas vezes — por "Coração Selvagem" (1990), de David Lynch, e "As Noites de Rose" (1991), de Martha Coolidge —, ambos trabalhos marcados pela força de suas interpretações.

Em 2011, mãe e filha voltaram a contracenar na série Enlightened, da HBO, interpretando novamente mãe e filha em cena.

Os últimos trabalhos de Diane Ladd foram na série Chesapeake Shores e no filme Isle of Hope (2022), encerrando uma carreira de mais de seis décadas dedicadas à arte e à atuação.

Assuntos Relacionados
Diane Ladd em cena do filme Joy - O Nome do Sucesso.
Zoeira

Morre Diane Ladd, atriz três vezes indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern

A morte da atriz aos 89 anos foi confirmada pela filha dela.

Redação
Há 16 minutos
Maria Gladys e fã em selfie. Gladys é uma mulher idosa, branca, de cabelos grisalhos. A fã é mais nova, também de cabelo grisalho, e usa óculos de grau.
Zoeira

Meses após desaparecimento, atriz Maria Gladys é vista no RJ

A artista foi dada como desaparecida pela família em abril deste ano, mas depois reapareceu e disse que estava em situação financeira difícil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem da série The Boys para matéria sobre elenco de séries que estarão presentes na CCPX em dezembro de 2025.
Zoeira

CCXP 2025 conta com elenco de 'The Boys' no Brasil

Atores da série 'Fallout' também estarão em São Paulo em dezembro.

Beatriz Rabelo
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra apresentação da banda de rock AC/DC, com foco no vocalista, durante apresentação em Amsterdã, na Holanda, durante tour Power Up.
Zoeira

Banda AC/DC anuncia show único no Brasil em 2026

A última vez que o grupo se apresentou em solo nacional foi há 15 anos.

Redação
03 de Novembro de 2025
O pai Mateus Cidrão está segurando um bebê, seu filho Saulo
Zoeira

De Luciano Huck a Sidney Magal: Cearense viraliza dando nomes inusitados ao filho

Humorista Mateus Cidrão dá nomes de famosos ao filho, em conversas informais, e arranca risada de seguidores. Um dos vídeos tem mais de 3 milhões de visualizações.

Gabriel Bezerra*
03 de Novembro de 2025
Marcela durante entrevista ao programa Domingo Espetacular. ela negou ter sido agredida por dado dolabella.
Zoeira

Namorada volta a negar agressão de Dado Dolabella: 'Não tocou em mim'

Marcela Tomaszewski afirmou que briga com o ator foi apenas uma discussão e negou qualquer tipo de violência.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto de Luciano Huck anunciando o Príncipe William em seu programa.
Zoeira

Príncipe William é anunciado como atração do Domingão do Huck no próximo domingo (9)

Herdeiro do trono do Reino Unido estará no Brasil nesta semana, em agendas ligadas ao clima.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto mostra dois homens, filho e pai, em um estúdio de fotos de formatura com a parede preta ao fundo. Matheus, o filho, veste um colete laranja com a frase
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho perde prêmio do The Wall

Dupla natural de Santa Quitéria participou do quadro para conseguir dinheiro e montar um consultório odontológico.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Angelica, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus no juri da Dança dos Famosos.
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (02/11)?

Ritmo da semana foi o sertanejo, ao som de Marília Mendonça.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Sandrão, Suzane e Eliza, personagens na série ficcional Tremembé.
Zoeira

Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

Série que estreou na última sexta-feira (31) é inspirada nos detentos que ocupam o chamado “presídio dos famosos”.

Redação
02 de Novembro de 2025
Imagem de apresentadoras do Fantástico para matéria sobre panorama completo de megaoperação do RJ será revelado no Fantástico.
Zoeira

Panorama completo de megaoperação no RJ será revelado no Fantástico

Reportagem especial de Carlos de Lannoy mostra funcionamento de fábricas clandestinas de armamentos.

Redação
02 de Novembro de 2025
A apresentadora Patrícia Abravanel
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (02/11)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel.

Redação
02 de Novembro de 2025
César Tralli de terno preto e gravata azul-escuro, apresentando o Jornal Hoje.
Zoeira

Conheça 7 coberturas marcantes da carreira de César Tralli

Jornalista assume a bancada do Jornal Nacional na segunda-feira (3).

Redação
02 de Novembro de 2025
Mileide Mihaile, com figurino de pedrarias douradas, posa para foto ao lado de Viviane Araújo, que usa vestido de franjas vermelhas.
Zoeira

Mileide Mihaile samba ao lado de Viviane Araújo na Salgueiro

Rainha da Unidos da Tijuca realiza sonho de dançar com a veterana e fala sobre preparação intensa para o Carnaval.

Redação
02 de Novembro de 2025
Imagem de apresentações na Dança dos Famosos, para matéria de como Angélica será jurada neste domingo.
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (2/11) tem Angélica como jurada

Programa contará com Zeca Pagodinho como atração musical.

Redação
02 de Novembro de 2025
Marina Ruy Barbosa caracterizada da personagem com roupa de detenta.
Zoeira

Série 'Tremembé' contratou ex-detentos para trabalhar nos bastidores

Produção do Prime Video sobre crimes famosos contou com egressos do sistema prisional como consultores e figurantes para garantir autenticidade.

Redação
02 de Novembro de 2025
Martina Sanzi se pronuncia após expulsão de 'A Fazenda 17'
Zoeira

Martina Sanzi se pronuncia após expulsão de 'A Fazenda 17'

Ex-peoa diz que não teve intenção de acertar Tàmires Assis com copo e pede desculpas à banda Pixote pelo tumulto durante o show.

Redação
02 de Novembro de 2025
David Harbour, vestindo roupa preta, e Millie, de vestido branco e segurando uma bolsa de festa.
Zoeira

David Harbour é acusado de conduta imprópria por Millie Bobby Brown, diz jornal

Atriz de “Stranger Things” teria feito denúncias sobre o comportamento do colega antes das gravações da última temporada da série da Netflix.

Redação
02 de Novembro de 2025
William Bonner dança 'Evidências' após despedida do Jornal Nacional
Zoeira

William Bonner dança 'Evidências' após despedida do Jornal Nacional

Apresentador fez a última participação na sexta-feira (31).

Redação
02 de Novembro de 2025
Liam Gallagher xingou fã que jogou sinalizadores durante show do Oasis.
Zoeira

Liam Gallagher repreende fã após sinalizadores em show do Oasis

Cantor chamou de “perturbado” o espectador que lançou sinalizadores na plateia.

Redação
02 de Novembro de 2025