Marido de Raquel Pacheco, ex-Bruna Surfistinha, publica primeira foto das filhas gêmeas

O ator Xico Santos, marido de Raquel Pacheco, ex-Bruna Surfistinha, usou as redes sociais na quinta-feira (9) para publicar a primeira foto da esposa ao lado das gêmeas, Maria e Elis, que nasceram na sexta-feira (3). Na legenda, ele descreveu a emoção falou sobre a força da companheira.

"Nossa família nasceu!! Dia 03/09/2021 às 16:45h. Primeiro nossa Maria, 44cm e 2.100kg. Dois minutos depois veio nossa Elis com 44cm e 1.835kg”, iniciou ele.

De acordo com o artista, depois do nascimento, uma das filhas do casal teve de ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para ganhar peso.

“Maria desde então já ficou com a gente no quarto e embalando nossas noites em claro rs. Elis já mostrando que sua força vai além do nome, teve que ficar na UTI para ganho de peso (segundo os médicos é normal nascerem com pouco peso em gestação gemelar), nosso coração ficou aflito e óbvio já começamos com um pedacinho nosso um pouco longe, separados por um curto corredor mas sempre que percorro para me juntar a ela, se torna um corredor sem fim, segundos que se tornam horas, aflições, medos e inseguranças e não é pra menos, ter uma filha na UTI, mesmo que sem risco, te abala, te corrói e te torna um menino de novo! Mas sempre que chego ao encontro de nossa Elis, lá está ela firme e reagindo as carícias e declarações de amor e ela me passa uma força, uma calma que me reinicia!”, acrescentou.

'Transbordando muito amor'

Xico Santos também escreveu sobre a esposa, Raquel Pacheco: "Agora vamos falar um pouco da força de nossa mamãe? Vocês já conhecem boa parte da força desta mulher, né? Mas ao nascer uma mãe (nossa mamãe de gêmeas) já vejo a mãe leoa, protetora e realizada! Nem parecia que precisava se recuperar da cirurgia, nem parecia que as primeiras tentativas de amamentar estavam sendo dolorosas porque o jeitinho que ela olha, o jeitinho que ela segura nossas meninas se torna a mais bela poesia!".

No fim do post, ele agradeceu: "Cá estamos, prestes a completar uma semana no hospital, ainda sem previsão de alta, já com olheiras, poucas horas de sono mas as meninas estão se alimentando a todo vapor porque elas estão doidas pra ir pra nossa casa para que possamos iniciar nossa nova vida transbordando muito amor, união e gratidão", concluiu.

