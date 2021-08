Fabiula Nascimento e Emilio Dantas anunciam gravidez de gêmeos

A atriz Fabiula Nascimento está grávida de gêmeos. O marido dela, o também ator Emilio Dantas, anunciou a gravidez na manhã deste domingo (8), Dia dos Pais. No perfil no Instagram, há nove publicações, sendo que apenas uma, no centro, é da mulher com a barriga evidente.

Emilio Dantas Ator e marido de Fabiula Nascimento "Meus filhos, se preparem para a estória mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o pai estão coçando para aprender e ensinar. Enquanto isso, sua mãe pergunta: Tá gostando até agora? E é mais. Duas vezes mais"

Fabiula repostou a foto no próprio perfil, desejando um feliz Dia dos Pais a ele. "Te amo imenso", disse.

Comentário de famosos

A humorista Tata Werneck comentou na publicação de Fabiula falando da emoção da maternidade. Já a nova mamãe respondeu relembrando os sonhos da humorista. "Tata amada, o tanto que você sonhou que eu tava grávida, né? rsrss. Sonhou tanto que veio 2", comentou.

A apresentadora Fernanda Gentil comentou ressaltando a felicidade pela conquista do casal e a vontade de levar os pequenos para brincar na praça.

"Graças a Deeeus tão gostando até agora pra darem esse presente em dose dupla pra gente!!! Roque e Raul já têm duas tias aqui loucas pra encher esses dois de amor, carinho e muitas brincadeiras. Tão bom ter vocês nas nossas vidas, mas melhor ainda é ver nossas famílias totalmente emboladas nessa quadra, nessa pracinha ou nessas casas! Amamos muito vocês, parabéns!!"

Outros famosos como a atriz Fernanda Lima, a humorista Ingrid Guimaraes e o ator Rafael Vitti, também comentaram e desejaram muitas felicidades para os novos papais de primeira viagem.