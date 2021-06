Bruna Surfistinha anuncia gravidez de gêmeas idênticas; veja nomes

A empresária Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, anunciou que será mãe de gêmeas idênticas - univitelinas. Em foto publicada nas redes sociais ao lado do companheiro, na noite de quinta-feira (17), Raquel revelou o nome das filhas: Elis e Maria.

"Eu e as meninas estamos bem e prontas para a reta final!! Hormônio explodindo, ansiedade nível hard, mas estou aproveitando cada momento porque sei que sentirei saudades dessa fase", disse.

Raquel também contou que já sente diferença entre as gêmeas. "Uma é bem calminha, se movimento sutilmente, a outra já é agitada, não para", afirmou.

A empresária e escritora também compartilhou que está com boa saúde, sem infecção urinária e diabetes gestacional.

Legenda: Bruna Surfistinha e companheiro anunciam que serão pais de gêmeas idênticas Foto: Reprodução/Redes Sociais

Raquel tem 36 anos e revelou a gravidez de primeira viagem em 8 de maio, com cinco meses de gestação. No Dia das Mães, a empresária anunciou a gravidez de gêmeas.

Ela utiliza as redes sociais para compartilhar momentos da gravidez, preocupações e novidades. Raquel já afirmou que está realizando um sonho 'da maneira mais linda que poderia ser'.

Veja o relato na íntegra:

"Elis & Maria são gêmeas univitelinas, estão dividindo a mesma placenta, isso significa que serão idênticas! 🥰



Por enquanto, já sinto uma diferença entre elas: uma é bem calminha, se movimenta sutilmente, a outra já é agitada, não pára, fico com a sensação de estar se divertindo entre cambalhotas e eu não consigo mais dormir deitada do lado onde ela está posicionada porque a incomoda e dá um jeitinho de me avisar!



Hoje foi dia da consulta mensal do pré-natal com a obstetra, vimos os resultados de mais uma bateria de exames de sangue e urina. A infecção urinária está zerada, a anemia continua, mas estável. Estou longe de ter diabetes gestacional, tudo normal e sob controle! 🙏🏻

Se tem algo que não posso nunca reclamar, apenas agradecer, é da saúde que Deus me deu, mas com a gravidez confesso que surgiram algumas preocupações, como ter diabetes, por exemplo. O organismo fica mais sensível, então tenho que estar preparada para alguns probleminhas considerados normais durante a gestação, como foi o caso da infecção urinária que tive pela primeira vez na vida.



Eu e as meninas estamos bem e prontas para a reta final!! Hormônios explodindo, ansiedade nível hard, mas estou aproveitando cada momento porque sei que sentirei saudade dessa fase!"