Bruna Surfistinha revela gravidez de cinco meses do primeiro filho

A empresária e escritora Raquel Pacheco, ex-Bruna Surfistinha, revelou em publicação nas redes sociais nessa sexta-feira (7) que está grávida de cinco meses do primeiro filho.

"Pra quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto sempre desejei ser mãe e agora estou realizando este sonho aos 36 anos da maneira mais linda que poderia ser", disse a influencer.

Por causa da idade gestacional, Raquel disse que já descobriu o sexo do bebê e o anunciará neste domingo, Dia das Mães.

"Eu já sei se é menina ou menino, contarei no domingo, mas quero saber qual é o seu palpite, deixe aí nos comentários", provocou a escritora, que divulgará "mais detalhes e fotos" da gravidez na data.

Veja o relato completo:

Sextamos e trago novidade! Há 3 publicações, dei algumas dicas sobre minha mais nova fase de vida, foi quando finalizei a legenda da foto assim: Tô aqui pra contar que meu coração está batendo mais forte!!! 🙆‍♀️ Pois está batendo muito forte e hoje vim contar o motivo disso. E eu não via a hora de dividir com vocês esta notícia maravilhosa: estou gravidíssima faz 21 semanas ( 5 meses pra quem é de humanas que nem eu 😅 )!

Pra quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto sempre desejei ser mãe e agora estou realizando este sonho aos 36 anos da maneira mais linda que poderia ser! Estou transbordando de felicidade, vocês não tem noção!!!

Quero agradecer por todos que torceram pra que esta fase maternal chegasse pra mim. Sempre recebi muitas mensagens de pessoas comentando sobre e me desejando a realização deste sonho!

Então esta notícia é em especial pra vocês que torceram por isso! 💛 No domingo, que será meu primeiro dia das mães, contarei mais sobre este momento, com mais detalhes e fotos! No meio do caos e de tantas notícias tristes, estou vivendo o momento mais lindo da minha vida! Eu já sei se é menina ou menino, contarei no domingo, mas quero saber qual é o seu palpite, deixe aí nos comentários!!