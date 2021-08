Na gravidez, Raquel Pacheco revela ataques às filhas: 'falaram que terão vergonha"

Nome conhecido na internet por Bruna Surfistinha, a escritora Raquel Pacheco revelou que vem recebendo ataques contra ela e as filhas gêmeas durante a gestação. O passado como garota de programa é apontada na internet como um cenário de vergonha para o futuro das herdeiras.

“Quando explodiram os ataques falando justamente desse meu lado mãe, muitas pessoas falaram das minhas filhas: ‘Elas não merecem uma mãe como você’, ‘elas vão ter vergonha de você’, ‘elas vão fazer a mesma coisa que você fez com seus pais e fugir de casa’. Também teve gente que as chamou de vadias, falando que eu estou colocando mais duas vadias no mundo", revelou a escritora em entrevista ao portal IG.

Legenda: Raquel Pacheco publicou fotos de ensaio com marido em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Grávida de oito meses, as filhas gêmeas são frutos do relacionamento com o ator Xico Santos. Na entrevista, Bruna Pacheco lembrou ainda que o companheiro precisou intervir e pedir para ela se afastar das redes sociais.

No Instagram, a escritora relata e posta imagens de diferentes momentos da gestação. Com 207 mil seguidores, ela já publicou cenas mostrando o "barrigão" na praia e com profissionais de saúde que acompanham a gravidez.

Capacitação

Legenda: Raquel Pacheco e Xico Santos em curso de formação de cuidados com recém-nascidos Foto: Reprodução/Instagram

Com duas filhas para cuidar, Raquel Pacheco procurou treinamento especializado para uma melhor atenção das futuras herdeiras. No Instagram, ele publicou imagens ao lado profissionais de saúde que passaram formas seguras amamentação, banho e troca de fraldas.

Raquel Pacheco Escritora . Além dos aprendizados básicos que eu já esperava, aprendi como usar sling e o que fazer com o bebê em caso de engasgamento. Enfim, super recomendo este curso a todas mamães e papais. Já estou muito mais segura para a chegada de Maria & Elis!

"Além de ser mãe de primeira viagem, não tenho nenhuma experiência com bebês. Sempre tive medo de carregar recém-nascidos com meu jeito estabanado de ser, o medo de machucar sempre me bloqueou. Nunca dei banho, sequer troquei fralda. Minha primeira vez com tudo isso será com minhas filhas", explicou a escritora.