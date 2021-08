Zeca Pagodinho sugere 'levantamento de copo' para Jogos Olímpicos de Paris

Inspirado pelo espírito olímpico, o cantor Zeca Pagodinho, 62 anos, sugeriu, nesta quarta-feira (4), novas modalidades “esportivas”, como “levantamento de copo”, para estrearem na próxima edição dos Jogos, que acontecem em Paris, França, no ano de 2024. Brasil atinge recorde de medalhas na Olimpíada de Tóquio e pode superar desempenho; veja provas

O artista entrou na onda de memes e das brincadeiras nas redes sociais e publicou uma série de imagens com as novas modalidades. Além do levantamento inusitado, ele também indicou que o Comitê Olímpico regularizasse a sinuca, a pipa, o “vôlei aquático” e o “surf no rio”. Legenda: As sugestões fizeram sucesso entre os mais de 2,3 milhões de seguidores do músico Foto: Reprodução/Instagram

"Estamos na reta final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas nada de deixar a peteca do Badminton cair após o encerramento! O Zeca Pagodinho tem sugestões incríveis de modalidades que você pode praticar quando e onde quiser", escreveu na legenda da postagem no Instagram. Legenda: Nos comentários da postagem, internautas sugeriram que o artista devia participar do Comitê Olímpico Foto: reprodução/Instagram

Os internautas se divertiram com as sugestões do artista. O cantor Arlindinho Cruz comentou na publicação que está “seguindo os ensinamentos do mestre” e já começou a se preparar para representar o Brasil daqui a quatro anos na categoria do “samba na Olimpíadas".