Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, dá luz às gêmeas Maria e Elis

A escritora Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, deu luz a gêmeas na última sexta-feira (3). Maria e Elis são fruto da união com o artista plástico Xico Santos.

De acordo com Xico, está tudo bem com a mãe e com as crianças, mas Elis precisou ficar na UTI para ganhar mais peso.

“Estamos um pouco ausentes por conta de toda adaptação por aqui, a Maria já esta aqui com a gente e a Elis precisou ficar na UTI mas só pra ganho de peso”, afirmou em entrevista à revista Quem. "É normal a necessidade do ganho de peso em caso de gestação gemelar”, disse.

"Sempre desejei ser mãe"

O casal anunciou a gravidez em maio deste ano, quando Raquel estava já com cinco meses de gestação.

"Sempre desejei ser mãe e agora estou realizando este sonho aos 36 anos da maneira mais linda que poderia ser", publicou à época nas redes sociais.

O relacionamento entre Raquel e Xico começou em setembro do ano passado. O casal já declarou que pretende se casar em breve